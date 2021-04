Benno Neumair è “sollevato” per il ritrovamento del corpo del padre nell’Adige: “Ho vissuto mesi di angoscia”



A quanto apprende l’Adnkronos il giovane personal trainer ha commentato così la notizia dal carcere dove è rinchiuso per il duplice omicidio dei genitori. “Sono stati mesi difficili, non capivo come non fosse stato ancora trovato” ha detto il 30enne personal trainer al suo avvocato.

