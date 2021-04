“Bevi tisane e fai meditazione”, Roberta era stata convinta da medico e santone a non curarsi



Roberta Repetto sarebbe stata convinta a non curarsi quando è apparso quel linfonodo che poi si è evoluto in metastasi che l’hanno uccisa. Per il Gip, il medico Oneda e il “maestro” Bettinelli avrebbero omesso di indirizzarla a esami specialistici e la invitavano alla meditazione, prescrivendole tisane zuccherate.

