Bimba di 6 anni cade nel vano dell’ascensore del centro commerciale: ferita



Si è appoggiata alla porta dell’ascensore in disuso da tempo: precipita e resta ferita. Una bimba di sei anni ha fatto un volo di tre metri rimanendo lievemente ferita dopo la caduta. Sul posto i vigili del fuoco che l’hanno recuperata. La piccola è stata ospedalizzata per le cure del caso. In corso accertamenti sull’ascensore del centro commerciale.

