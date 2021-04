Bologna, bimba di 4 anni morta per occlusione intestinale, la mamma: “É morta tra le mie braccia”



Una bimba di 4 anni è morta in ospedale a causa di un’occlusione intestinale non diagnosticata secondo i pm. La bambina sarebbe deceduta a causa di una diagnosi sbagliata: quattro medici rischiano il processo. La mamma Barbara racconta: “Stava male e non era più lei. Mia figlia è morta tra le mie braccia”

