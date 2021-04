Bologna, lasciano in auto la figlia di 5 mesi mentre fanno la spesa: passante chiama i carabinieri



È scattata la denuncia per abbandono di minori per una coppia di genitori che ieri pomeriggio ha lasciato la figlia di 5 mesi in auto per andare a fare la spesa in un supermercato. È successo a San Giovanni in Persiceto, nel Bolognese. Ad accorgersi della piccola in lacrime è stato un passante.

