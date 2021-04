Bovalino, aggredisce il fratello che finisce in prognosi riservata: un arresto per tentato omicidio



Ha colpito il fratello al culmine di una lite ferendolo gravemente, per questo un uomo di 47 anni di Bovalino, in Calabria, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. Ad allertare le forze dell’ordine la vittima che, ripresasi dopo alcune ore dall’aggressione, è stata poi soccorsa e trasportata in ospedale.

