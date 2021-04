Briatore compie 71 anni: sulla torta c’è la “foto” della Gregoraci, sotto gli auguri di Heidi Klum



Compleanno in famiglia per Flavio Briatore che festeggia insieme alla ex moglie Elisabetta Gregoraci e al figlio Nathan Falco. Torta a tre piani per l’imprenditore, sulla quale è stampata l’immagine stilizzata della famiglia al completo, compresa la donna che non è più la sua compagna ma resta una costante nella sua vita.

