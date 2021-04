Brusaferro dice che l’epidemia Covid in Italia ha raggiunto il plateau: “Decrescita lenta”



Il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro alla conferenza stampa sull’analisi dei dati del monitoraggio della Cabina di Regia: “La curva in Italia ha raggiunto un plateau. C’è una decrescita lenta e la maggioranza delle regioni sono in decrescita per l’incidenza, tuttavia ci sono ancora alcune Regioni in crescita”.

