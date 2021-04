“Bullizzata da piccola per i chili di troppo, ho ritrovato il sorriso e la felicità: ho vinto io”



Fanpage.it riceve e pubblica la lettera di Maria: “Bullizzata da piccola, mi dicevano che ero grassa. Sono stata male ma ho capito che dovevo ritrovare la felicità per me e per la mia famiglia. Oggi sento di bastare a me stessa e non agli altri, amo la vita e se guardate bene su quello è il mio sorriso perché ho vinto io”.

