Cadavere di donna sui binari della ferrovia tra Massa e Forte dei Marmi: ritardi di oltre un’ora



La donna con tutta probabilità è stata investita da un treno in transito i cui macchinisti però non si sarebbero accorti dell’impatto e avrebbero proseguito la corsa. Secondo una prima ricostruzione a investire la vittima sarebbe stato un convoglio proveniente da Forte dei Marmi. Sulla dinamica dell’incidente sono comunque ancora in corso le verifiche da parte degli uomini della polizia ferroviaria. Forti ritardi per treni Alta Velocità, Intercity e Regionali.

