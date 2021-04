Calabria, nonna Vittorina, 100 anni, non viene chiamata per il vaccino: si presenta da sola all’hub



Ha atteso per settimane che qualcuno la chiamasse, poi quando ha capito che i suoi vicini (e quasi coetanei) avevano ricevuto la dose e lei no, nonna Vittorina, a 100 anni, ha deciso di incamminarsi da sola verso il centro vaccinale del comune di Soveria Simeri, in provincia di Catanzaro, per richiederlo. “Nessuno mi ha chiamata”, avrebbe spiegato al personale sanitario presente con determinazione e anche un po’ di rabbia.

