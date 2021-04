Calano le terapie intensive Covid, ma ci sono ancora 12 regioni sopra la soglia d’allerta



Rimane alto il numero di Regioni/Province autonome che hanno un tasso di occupazione in terapia intensiva e/o aree mediche sopra la soglia critica (12 Regioni/Pa vs 14 della settimana precedente), secondo quanto si legge nella bozza del report Istituto superiore sanità (Iss)-ministero della Salute per il monitoraggio dell’epidemia di Covid in Italia.

