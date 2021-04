Carfizzi, borgo calabrese Covid free. Zero contagi da inizio pandemia e nessuno sgarro alle regole



Carfizzi, comune di circa 500 abitanti in provincia di Crotone, dall’inizio dell’emergenza Covid – nel marzo del 2020 – non ha avuto neppure un caso di coronavirus. Il sindaco: “Qui tutti rispettano le regole. Gli anziani, ad esempio, non si ritrovano più in piazza come prima. Per occupare il tempo, al massimo vanno in campagna”.

