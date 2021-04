Caso Gessica Notaro, la Cassazione su Tavares: “Niente attenuanti per l’ex che sfregia con l’acido”



La Corte di Cassazione ha negato a Edson Tavares, condannato definitivamente a 15 anni, 5 mesi e 15 giorni di reclusione per aver sfregiato la ex fidanzata Gessica Notaro, la concessione delle attenuanti. Per i giudici “nessuna frustrazione amorosa, per quanto dolorosa” può “contribuire” ad “attenuare la gravità della condotta” di chi procura sfregi permanenti all’ex.

