Caso Mauro Romano, lo sceicco Al Habtoor non si sottoporrà al test del Dna



Nessun test del Dna per l’imprenditore arabo Mohammed Al Habtoor che secondo la mamma di Mauro Romano somiglierebbe al figlio scomparso a sei anni da Racale in provincia di Lecce il 21 giugno 1977 e mai più ritrovato. L’emiro si è rifiutato di sottoporsi a qualsiasi tipo di test mentre l’avvocato della famiglia preme per un incontro privato. Intanto si chiude anche il terzo filone d’indagine della scomparsa del piccolo Mauro.

