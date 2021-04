Catania, rissa tra giovani durante la notte. Scappano all’arrivo delle forze dell’ordine



Decine di ragazzi coinvolti in una rissa durante la notte a Catania. All’arrivo delle forze dell’ordine, i giovani scappano per non essere identificati. Il tutto è avvenuto in centro intorno alle 23, in barba al coprifuoco fissato dalle 22 alle 5 del mattino. I video dei disordini sono virali sui social.

