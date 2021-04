Chi è Cristina Garofalo, la modella moglie di Pio D’Antini e madre di Chiara



Pio D’Antini è sposato con Cristina Garofalo, modella di 33 anni e mamma di Chiara, nata nel 2016. Entrambi originari di Foggia, Pio e Cristina sono stati fidanzati sin dall’età di 18 anni. Quando il comico è partito per Milano per lavoro, Cristina ha scelto di seguirlo, per aprirsi al mondo professionale delle passerelle. Ha partecipato a Miss Italia ed è arrivata in semifinale alle selezioni per Veline. Oggi continua a lavorare come modella e si dedica alla sua vita da mamma con la piccola Chiara.

