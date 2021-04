Chi è il fratello di Elisa Isoardi, Domenico: “Vive come un eremita in montagna”



Domenico Isoardi è il fratello della conduttrice e naufraga dell’Isola dei Famosi 2021. Con lui Elisa Isoardi ha un “rapporto particolare”, non sempre facile ma molto intenso. Come ha raccontato la sorella, vive in Piemonte e conduce una vita spartana: “Non la il gas né la televisione, per scelta”.

