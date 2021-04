Chi è Marco Eletti, lo scrittore e concorrente dell’Eredità accusato di aver ucciso il padre



Un lavoro da impiegato tecnico ma anche una grande passione per la scrittura, con ben sei libri già pubblicati e altri in arrivo, questa era la quotidianità di Marco Eletti, il 33enne di San Martino in Rio, in provincia di Reggio Emilia, fermato con l’accusa di aver ferito la madre e aver ucciso il padre Paolo Eletti, il 58enne trovato morto nel pomeriggio di ieri con il cranio sfondato a colpi di martello.

