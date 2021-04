Chi rientra a scuola e quando: dalla prossima settimana in classe 8 studenti su 10



Con il passaggio di molte Regioni dalla zona rossa a quella arancione, tanti studenti torneranno in classe dalla prossima settimana. In totale saranno 6,6 milioni gli studenti presenti in classe, quasi otto su dieci. Vediamo quali alunni rientreranno in classe, in quali Regioni e dove si ricorre meno alla didattica a distanza.

