Come funziona il Corona Pass dell’Alto Adige che darà accesso a ristoranti, cinema e palestre



L’Alto Adige sarà il primo territorio europeo a sperimentare il “passaporto verde”: grazie ai benefici dell’autonomia regionale da lunedì prossimo, 26 aprile, in coincidenza con le riaperture della zona gialla in tutta la provincia di Bolzano scatterà la necessità di essere in possesso di un Corona-Pass.

Continua a leggere



L’Alto Adige sarà il primo territorio europeo a sperimentare il “passaporto verde”: grazie ai benefici dell’autonomia regionale da lunedì prossimo, 26 aprile, in coincidenza con le riaperture della zona gialla in tutta la provincia di Bolzano scatterà la necessità di essere in possesso di un Corona-Pass.

Continua a leggere

Continua a leggere