Come ha fatto la Sardegna a passare dalla zona bianca a quella rossa in poco più di un mese



Solo il 1° marzo l’isola aveva riassaporato una sorta di ritorno alla normalità. Ma 16 Comuni in lockdown per l’aumento dei casi di Covid, la preoccupazione per le mutazioni del virus e la risalita dei ricoveri in terapia intensiva hanno fatto precipitare la situazione: così la Sardegna è diventata zona rossa.

