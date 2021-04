Come si cura il Covid a casa: la circolare con le nuove linee guida



Come si curano i pazienti Covid a casa? Ecco la circolare aggiornata del Ministero della Salute con le nuove linee guida per le cure domiciliari dei malati Covid asintomatici o pauci-sintomatici: tra i punti centrali, no ai supplementi vitaminici, all’idrossiclorochina e agli antibiotici, sì al paracetamolo. Fondamentale monitoraggio della saturazione dell’ossigeno: sotto il 92% va valutato il ricovero.

