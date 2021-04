Condannati a due anni i genitori di Eleonora Bottaro, morta di leucemia perché rifiutò la chemio



Confermata la condanna a due anni per i genitori di Eleonora Bottaro, la 18enne morta nel 2016 di leucemia. La ragazza aveva rifiutato la chemioterapia: per lei i genitori avevano disposto un trattamento di medicina alternativa per curare il tumore. “Dimostreremo che questa era la sua volontà” hanno dichiarato i genitori dopo la sentenza.

