Condannato in Spagna Igor il Russo: colpevole di tre omicidi durante la fuga dall’Italia



Già condannato all’ergastolo in Italia per gli omicidi in Emilia Romagna di Davide Fabbri e Valerio Verri nel 2017, Norbert Feher è stato ritenuto responsabile da una giuria popolare di tre delitti commessi nel dicembre di quello stesso in Aragona, dove si era rifugiato. La pubblica accusa e le parti civili hanno chiesto il massimo della pena (ma in Spagna non esiste l’ergastolo).

Continua a leggere



Già condannato all’ergastolo in Italia per gli omicidi in Emilia Romagna di Davide Fabbri e Valerio Verri nel 2017, Norbert Feher è stato ritenuto responsabile da una giuria popolare di tre delitti commessi nel dicembre di quello stesso in Aragona, dove si era rifugiato. La pubblica accusa e le parti civili hanno chiesto il massimo della pena (ma in Spagna non esiste l’ergastolo).

Continua a leggere

Continua a leggere