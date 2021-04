Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid: 54 milioni di dosi di vaccino in arrivo, riunione Cts per le regole sulle riaperture



Le ultime notizie in tempo reale sul Covid-19 in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti e i dati di oggi, lunedì 19 aprile. Da oggi Italia meno rossa col passaggio della Campania in zona arancione. Restano in zona rossa solo Puglia, Sardegna e Valle d’Aosta. Nell’ultimo bollettino del Ministero del Salute registrati ulteriori 12.694 contagi e 251 decessi covid. Oggi riunione del Cts per discutere delle nuove regole in vista delle riaperture annunciate da Draghi per il 26 aprile. In Italia superate le 15 milioni di vaccinazioni mentre sono quasi 4 milioni e mezzo le persone completamente vaccinate . Commissario Ue Breton: “In tre mesi 54 milioni di dosi all’Italia. Questo le permetterà di arrivare a vaccinare il 70 per cento degli adulti entro luglio”. Nel mondo 141 milioni di casi e oltre 3 milioni di morti. In Usa metà della popolazione ha avuto almeno una dose di vaccino. In Francia altri 29 mila casi e terapie intensive piene.

