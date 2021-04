Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid: atteso monitoraggio Iss e cambio colore Regioni, cabina di regia del Governo su riaperture



Le ultime notizie sul Coronavirus Covid-19 in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti e i dati di oggi, venerdì 16 aprile 2021. Nell’ultimo bollettino 16.974 nuovi contagi da Coronavirus e 380 morti in 24 ore. Si attende il monitoraggio Iss di oggi col cambio di colore delle Regioni: Puglia e Campania sperano nella zona arancione, Sicilia a rischio zona rossa. Oggi cabina di regia del Governo su riaperture e prossime misure anti-contagio. Le Regioni spingono per la ripartenza anche nelle zone rosse. Le linee guida: 2 metri di distanza all’interno di palestre, cinema e ristoranti; servizio al banco solo fino alle 14. Il ministro Speranza ha annunciato che l’indice Rt in Italia è a 0.92 e le terapie intensive sono ancora al 41% di occupazione. Il piano vaccini va avanti: Figliuolo annuncia l’arrivo di 7 milioni di dosi Pfizer in più nel trimestre, che compenseranno anche lo stop al J&J negli Usa e in Europa. Speranza: “Vaccino AstraZeneca efficace e sicuro e salva la vita delle persone”. Sono 14.259.835 le dosi di vaccino somministrate finora. Approvato il nuovo scostamento di bilancio da 40 miliardi di euro per finanziare il dl Sostegni bis a favore delle imprese. Nel mondo 138.858.768 contagi. Oms: situazione in Europa grave, ogni settimana vengono segnalati 1,6 milioni di nuovi casi di Covid. Da domenica gli israeliani non avranno più l’obbligo di portare la mascherina all’aperto. La Francia supera quota 100.000 morti per Covid. Aumento dei contagi in Germania, che accelera coi vaccini: fatte 738.000 vaccinazioni in un giorno. In Messico oltre 210.000 morti da inizio pandemia.

