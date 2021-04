Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid: atteso nuovo cambio colore Regioni, in Italia superati i 4 milioni di contagi



Le ultime notizie in tempo reale sul Coronavirus Covid-19 in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti e i dati di oggi, venerdì 30 aprile. Nell’ultimo bollettino 14.320 contagi e 288 morti. Superati i 4 milioni di contagi da inizio pandemia. Oggi ci sarà il monitoraggio Iss con il nuovo cambio di colori della mappa dell’Italia: Valle d’Aosta rischia di tornare in zona rossa, la Sardegna spera nell’arancione. Nuova mappa Ue: Valle d’Aosta unica regione italiana in rosso scuro. Allarme variante indiana, dopo India e Bangladesh Speranza estende il divieto d’arrivo anche allo Sri Lanka. Un caso in Friuli Venezia Giulia. Un’altra mutazione rara è stata trovata in Abruzzo: arriva dall’Egitto. Vaccini Covid, l’Italia vicina al traguardo di 500.000 somministrazioni al giorno. Figliolo dice che entro metà luglio sarà vaccinato il 60% della popolazione, a settembre l’immunità di gregge. Altre 2,5 milioni di dosi in Italia. BioNTech: vaccino per chi ha 12-15 anni in Ue a giugno. Ottenuto il via libera finale del Cdm, il Recovery plan dell’Italia sarà inviato oggi all’Ue. Nel mondo superati i 150 milioni di casi. Arrivati in India i primi aiuti sanitari. La Francia ricomincia ad aprile, a giugno via il coprifuoco alle 19.

