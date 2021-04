Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid: in arrivo altre 5 milioni di dosi di vaccino, da domani Italia riapre con regioni in zona gialla



Le ultime notizie in tempo reale sul Covid-19 in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti e i dati di oggi, domenica 25 aprile. Nel bollettino di ieri 13.817 casi e 322 morti. Domani l’Italia riapre con gran parte delle regioni zona gialla: solo la Sardegna resta rossa e Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d’Aosta arancioni. Il Viminale intensifica i controlli dopo un weekend di assembramenti in molte città come Roma e Napoli. Il Consiglio dei ministri ha dato il suo ok al Recovery plan al termine di una lunga giornata di trattative con l’Europa e nella maggioranza. Va avanti la campagna di vaccinazione anti-Covid: sono 17.473.753 le dosi somministrate, più di 5 milioni hanno ricevuto anche il richiamo. Il commissario Figliuolo promette che nei prossimi 10 giorni arriveranno altre 5 milioni di dosi. Nel mondo 146.475.316 contagi da Coronavirus e oltre 3 milioni di vittime. In Germania scatta il “freno d’emergenza”, In India quasi un milione di infezioni in tre giorni. Negli Stati Uniti via libera a ripresa vaccino Johnson&Johnson. Un miliardo le dosi di vaccino anti-Covid somministrate nel mondo.

