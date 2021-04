Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid: incontro Governo-Regioni e riunione del Cts su riaperture, l’Ema decide su Johnson&Johnson



Le ultime notizie in tempo reale sul Covid-19 in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti e i dati di oggi, martedì 20 aprile. Oggi incontro Governo-Regioni e riunione del Cts su riaperture dal 26 aprile e pass vaccinale. Nell’ultimo bollettino registrati 8.864 contagi su 146.728 tamponi e 316 morti per Covid. Oggi l’attesa decisione di Ema sul vaccino anti covid Johnson & Johnson. Intanto in Usa la Fda blocca la produzione in uno stabilimento a Baltimora a causa di un lotto deteriorato. In Italia oltre 5 milioni e mezzo di vaccini somministrati e 4,5 milioni di persone completamente vaccinate. Oggi distribuite altre 430mila dosi del vaccino AstraZeneca. Nel mondo 142 milioni di casi e e oltre 3 milioni di morti covid.

