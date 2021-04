Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid: Italia riapre con 15 regioni in zona gialla, meno restrizioni ma resta coprifuoco alle 22



Le ultime notizie in tempo reale sul Covid-19 in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti e i dati di lunedì 26 aprile. Riaperture a partire da oggi, con gran parte dell’Italia in zona gialla. Resta zona rossa solo la Sardegna. Previsti maggiori controlli nel rispetto delle norme anti-Covid. Riaprono ristoranti e bar, in zona gialla e arancione tutti i ragazzi delle elementari e delle medie saranno in aula, mentre per le superiori la presenza sarà almeno al 70% e fino al 100%. Coprifuoco resta alle 22. Nel bollettino di ieri 13.158 contagi e 217 morti. Preoccupazione intanto per la variante indiana del virus: Speranza firma ordinanza che vieta l’ingresso in Italia a chi è stato in India negli ultimi 14 giorni. La campagna vaccinale prosegue: sono 17.751.562 le dosi somministrate, in 5.215.459 hanno ricevuto anche il richiamo. Nel mondo 146.836.524 contagi: India in ginocchio, l’Unione europea e Usa si preparano ad aiutarla.

Continua a leggere



Le ultime notizie in tempo reale sul Covid-19 in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti e i dati di lunedì 26 aprile. Riaperture a partire da oggi, con gran parte dell’Italia in zona gialla. Resta zona rossa solo la Sardegna. Previsti maggiori controlli nel rispetto delle norme anti-Covid. Riaprono ristoranti e bar, in zona gialla e arancione tutti i ragazzi delle elementari e delle medie saranno in aula, mentre per le superiori la presenza sarà almeno al 70% e fino al 100%. Coprifuoco resta alle 22. Nel bollettino di ieri 13.158 contagi e 217 morti. Preoccupazione intanto per la variante indiana del virus: Speranza firma ordinanza che vieta l’ingresso in Italia a chi è stato in India negli ultimi 14 giorni. La campagna vaccinale prosegue: sono 17.751.562 le dosi somministrate, in 5.215.459 hanno ricevuto anche il richiamo. Nel mondo 146.836.524 contagi: India in ginocchio, l’Unione europea e Usa si preparano ad aiutarla.

Continua a leggere

Continua a leggere