Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid: ok a decreto Draghi, nuove regole da lunedì 26



Le ultime notizie in tempo reale sul Covid-19 in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti e i dati di oggi, giovedì 22 aprile. Il Cdm ha approvato il nuovo decreto Covid con riaperture dal 26 aprile, zona gialla e spostamenti. Resta il coprifuoco alle 22. Nell’ultimo bollettino registrati contagi su 350.034 tamponi e 364 morti per Covid. In zona gialla e arancione scuole superiori in presenza dal 70% al 100%, sport all’aperto anche di contatto, ok a ristoranti e spostamenti. In Italia somministrate 16,2 milioni di dosi di vaccino e sono 4,7 milioni i vaccinati completi. Oggi prime vaccinazioni Johnson& Johnson. Nel mondo 143,5 milioni di contagi e oltre 3milioni di morti. In Spagna no ad AstraZeneca per volontari under 60, in Germania scontri per il lockdown a Berlino.

