Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid: paura variante indiana, stop voli da India e Bangladesh, nel mondo quasi 150 milioni di contagi



Le ultime notizie in tempo reale sul Covid-19 in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti e i dati di oggi, giovedì 29 aprile. Nell’ultimo bollettino Covid 13.385 nuovi contagi e 344 morti. Italia supera le 120.000 vittime. Spaventa la variante indiana, sequenziata in almeno 17 Paesi: massima sicurezza a Roma per l’arrivo di un volo da Delhi. Il ministro della Salute Speranza ha firmato un’ordinanza che dispone il divieto di ingresso in Italia da India e Bangladesh. Respinte in Senato le mozioni di fiducia a Speranza. Trovato accordo sulle riaperture: a metà maggio il governo valuterà eventuali deroghe al coprifuoco. L’Italia deve inviare il Piano nazionale di ripresa e resilienza a Bruxelles entro domani. Linee guida per matrimoni e congressi: mascherina obbligatoria quando non si è al tavolo. Va avanti la campagna vaccinale: finora somministrate 18.886.925 dosi, più di 5 milioni e mezzo quelli che hanno ricevuto anche il richiamo. Nel mondo 149.242.187 contagi da Coronavirus. In India è emergenza con nuovo record di morti e contagi, Usa gli invieranno più di 20 milioni di vaccini AstraZeneca. Negli Stati Uniti 32 milioni di casi e 574mila morti. In aumento anche i contagi in Giappone.

