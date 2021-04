Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid, scontro su coprifuoco e riaperture, Rezza: “Rischio nuovi contagi c’è ma pronti a intervenire”



Le ultime notizie in tempo reale sul Covid-19 in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti e i dati di oggi, domenica 18 aprile. Nell’ultimo bollettino di ieri 15.370 contagi e 310 morti covid con tasso di positività al 4,6%. In attese delle riaperture annunciate da Draghi dal 26 aprile, è scontro sul coprifuoco che resta fino alle 22. Sileri: “È ancora presto per togliere il coprifuoco”. “Il rischio accettabile per un epidemiologo è zero, per un economista può essere 100. È legittimo che la politica trovi una sintesi” ha spiegato Rezza. Record di vaccinati in Italia, 358mila in 24 ore. Circa 15 milioni le dosi inoculate, Speranza: “Accelereremo ancora nelle prossime settimane”. Nel mondo oltre 140milioni di casi, superati i tre milioni di morti covid.

