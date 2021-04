Coronavirus, le ultime notizie di oggi sul Covid: l’Italia riparte, Draghi sul Recovery Plan: “A disposizione 248 miliardi, no a ritardi e miopie”



Le ultime notizie in tempo reale sul Covid-19 in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti e i dati di oggi, martedì 27 aprile. Ieri 8.444 positivi, 301 vittime e più ingressi in rianimazione: il tasso di positività sale al 5,8%. Mario Draghi illustra il Recovery Plan da 248 miliardi: “Il primo obiettivo è riparare i danni creati dalla pandemia”. Oggi secondo giorno dopo le riaperture: 15 regioni sono in zona gialla, 5 in arancione e solo la Sardegna in zona rossa. Vaccini, somministrate finora 18.091.401 dosi, 5.309.781 le persone che hanno ricevuto il richiamo. Nel mondo 147.548.895 contagi e 147.548.895 morti. Emergenza in India, senza ossigeno e corpi ancora cremata in strada. La variante indiana preoccupa l’Europa, due casi individuati anche in Veneto.

