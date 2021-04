Coronavirus, le ultime notizie di oggi sul Covid: verso le riaperture, da lunedì mezza Italia in zona gialla. Locatelli: “Rispettare le regole”



Le ultime notizie in tempo reale sul Covid-19 in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti e i dati di oggi, sabato 24 aprile. Ieri 14.761 contagi su 315.700 tamponi e 342 morti Covid. Il tasso di positività è al 4,7%. Lunedì cambio di colori delle Regioni: 14 tornano in zona gialla, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d’Aosta in area arancione, solo la Sardegna resta in zona rossa. Secondo gli ultimi dati del monitoraggio Iss l’epidemia decresce lentamente, in calo Rt, ricoveri e incidenza. Brusaferro: “Ma con le riaperture rispettare le regole”. Prosegue la campagna di vaccinazione: ad oggi sono state distribuite 17.095.530 di dosi e 5.041.929 sono le persone che hanno ricevuto il richiamo. Nel mondo 145.662.152 contagi e oltre 3 milioni di morti. Boom di casi in Germania, In India quasi un milione di infezioni in tre giorni.

