Coronavirus, ultime notizie 11 aprile



Le ultime notizie sul Coronavirus Covid-19 in Italia e nel mondo e i dati di oggi, domenica 11 aprile 2021. Nell’ultimo bollettino diramato dal ministero della Salute registrati 17.567 nuovi casi e 344 decessi per covid. Iss: “Indice Rt a 0,92”. Da domani, 12 aprile, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana diventeranno arancioni, mentre la Sardegna sarà rossa. Se i contagi lo permetteranno possibili riaperture il 30 aprile in alcune regioni. Mantovani (Humanitas): “Dovremo fare richiami per anni”. Pfizer ha chiesto negli Stati Uniti il via libera alla Fda per usare il proprio vaccino anche sui ragazzi tra i 12 e 15 anni. L’Italia accelera nella campagna vaccinale: oltre 2 milioni di dosi in una settimana. Nel mondo 134.228.450 casi e 2.906.785 decessi. Accelera la campagna vaccinale in Francia, Spagna e Germania. Nuovo record di morti in Brasile: 4.249 vittime in 24 ore.

