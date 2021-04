Coronavirus ultime notizie 21 aprile 2021



Le ultime notizie in tempo reale sul Covid-19 in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti e i dati di oggi, mercoledì 21 aprile. Oggi decreto covid su riaperture e pass vaccinale in Consiglio dei Ministri. Tra le novità ok a visite ad amici e parenti in zona gialla e Pass verde per gli spostamenti. Resta il coprifuoco. Nell’ultimo bollettino registrati ulteriori 12.074 contagi su 294.045 tamponi e 390 morti per Covid. Da oggi via libera alla distribuzione del vaccino Johnson&Johnson, Ema: “Possibile connessione con rari casi trombosi ma benefici superano rischi”. AIFA raccomanda uso per over 60. inItalia somministrate 15,9 milioni di dosi. Nel mondo oltre 141 milioni di casi e oltre 3 milioni di morti. Johnson: “Progressi nel Regno Unito ma attendiamo la terza ondata”. In Israele pronto a campagna vaccinale anche sui bambini.

Continua a leggere



Le ultime notizie in tempo reale sul Covid-19 in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti e i dati di oggi, mercoledì 21 aprile. Oggi decreto covid su riaperture e pass vaccinale in Consiglio dei Ministri. Tra le novità ok a visite ad amici e parenti in zona gialla e Pass verde per gli spostamenti. Resta il coprifuoco. Nell’ultimo bollettino registrati ulteriori 12.074 contagi su 294.045 tamponi e 390 morti per Covid. Da oggi via libera alla distribuzione del vaccino Johnson&Johnson, Ema: “Possibile connessione con rari casi trombosi ma benefici superano rischi”. AIFA raccomanda uso per over 60. inItalia somministrate 15,9 milioni di dosi. Nel mondo oltre 141 milioni di casi e oltre 3 milioni di morti. Johnson: “Progressi nel Regno Unito ma attendiamo la terza ondata”. In Israele pronto a campagna vaccinale anche sui bambini.

Continua a leggere

Continua a leggere