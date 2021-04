Coronavirus ultime notizie 23 aprile 2021



Le ultime notizie in tempo reale sul Covid-19 in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti e i dati di oggi, venerdì 23 aprile. Oggi nuovo monitoraggio dell’Iss che porterà molte regioni in zona gialla e dunque alla riaperture dal 26 aprile. Mezza Italia vero la zona gialla, hanno numeri da zona gialla Lombardia, Toscana, Emilia Romagna. Nell’ultimo bollettino registrati ulteriori 16.232 contagi su 364.804 tamponi e 360 morti covid. Il decreto Draghi per le riaperture è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale ed in vigore ma è scontro con le regioni sulle scuole. In Italia somministrate 16,6 milioni di dosi e sono 4,9 milioni i vaccinati completi. Nel Mondo oltre 144 milioni di casi e oltre 3 milioni di morti. Nelle ultime 24 ore 874.381 nuovi contagi in 24 ore, il valore più alto da inizio pandemia. Grave situazione in India. Variante indiana scoperta scoperta anche in Belgio.

