Cosa pensa Dayane Mello di Tommaso Zorzi opinionista dell’Isola dei Famosi 2021



Dayane Mello dice la sua su Tommaso Zorzi opinionista dell’Isola dei Famosi 2021 e rivela se e quanto le piacerebbe farlo a sua volta. In realtà, pare in cantiere ci sia un programma tutto suo per il prossimo autunno Mediaset e nel cassetto il sogno di un programma tutto brasiliano per ringraziare la sua terra natia che tanto l’ha sostenuta al GF Vip.

