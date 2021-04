Cosa sappiamo della variante indiana in Italia. Crisanti: “Se è in Veneto è diffusa anche altrove”



Due casi di variante indiana di coronavirus sono stati diagnosticati a Bassano del Grappa in un uomo e sua figlia, entrambi rientrati dal paese asiatico ed entrambi in isolamento. Secondo Andrea Crisanti, però, “se la variante indiana è stata trovata in Veneto, vuol dire che è già ampiamente diffusa anche altrove”.

