Cos’è accaduto tra Rosalinda Cannavò e l’ex Giuliano Condorelli dopo il GF? Lo racconta Andrea Zenga



Rosalinda Cannavò ha incontrato l’ex fidanzato Giuliano Condorelli dopo avere lasciato la Casa del Grande Fratello Vip. Lo racconta Andrea Zenga che non ha assistito all’incontro tra i due. “Sono cose loro”, ha specificato il figlio di Walter Zenga che ha lasciato campo libero all’attuale fidanzata per poter chiarire quanto ancora era rimasto sospeso col suo ex.

