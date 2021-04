Cosenza, assembramento nel bar: i carabinieri multano i poliziotti



Due carabinieri sono entrati all’interno di un bar in provincia di Cosenza per ordinare due caffè da consumare fuori. Una volta nel locale, però, hanno notato un insolito assembramento al bancone: un gruppo di poliziotti accalcati e senza mascherina era in attesa di un caffè. I carabinieri hanno dovuto multare i colleghi per violazione delle norme anti-Covid.

