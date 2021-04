Covid, a causa del lockdown calano le nascite: in Italia -8%



A causa del lockdown in Spagna è stato registrato un crollo del 20% delle nascite, mentre in Italia il calo è stato dell’8% (secondo l’ultimo dato disponibile di novembre 2020). In entrambi i Paesi le nascite erano in calo anche prima della pandemia, ma in misura minore.

