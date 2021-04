Covid, atterra oggi in Italia volo dall’India: 211 passeggeri andranno in 2 strutture per controlli



Allerta variante indiana in Italia: atterrerà nelle prossime ore all’aeroporto di Roma Fiumicino un volo partito da Nuova Delhi in India con a bordo 211 passeggeri, più tre bambini, i quali saranno smistati in due strutture della Capitale per essere sottoposti a tampone e ad ulteriori accertamenti.

Continua a leggere



Allerta variante indiana in Italia: atterrerà nelle prossime ore all’aeroporto di Roma Fiumicino un volo partito da Nuova Delhi in India con a bordo 211 passeggeri, più tre bambini, i quali saranno smistati in due strutture della Capitale per essere sottoposti a tampone e ad ulteriori accertamenti.

Continua a leggere

Continua a leggere