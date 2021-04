Covid, contagiato in ospedale durante un controllo: Giampiero muore a 37 anni a Lecce



È morto al DEA di Lecce dove era giunto nelle scorse settimane dopo essere risultato positivo al Covid il 37enne Giampiero che aveva contratto il virus durante un controllo in ospedale a Tricase a causa di alcuni scompensi cardiaci. Nonostante le sue condizioni fossero migliorate e si fosse negativizzato il giovane che lavorava come responsabile dell’area tecnica in un ambulatorio medico è morto nella notte tra il 14 e il 15 aprile.

