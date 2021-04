Covid e riaperture, Bassetti contro Galli: “Rischio calcolato male? Lavora contro la sua regione”



L’infettivologo Bassetti risponde direttamente alle parole del professore Massimo Galli che si è schiarato apertamento contro le riaperture decise dal governo Draghi a partire dal 26 aprile. “Forse a Galli sfugge un passaggio: se i contagi non funzionano, abbiamo il sistema dei colori. In caso di criticità scatterà per le aree interessate, la zona rossa”, le parole di Bassetti intervenuto a “L’aria che tira”, su La7.

