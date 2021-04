Covid, perché i NAS hanno chiuso 12 supermercati in tutta Italia e cosa hanno trovato



I NAS hanno condotto analisi in 981 supermercati distribuiti in tutta Italia per accertare la corretta esecuzione delle operazioni di sanificazione degli ambienti e delle attrezzature per limitare il contagio da Covid-19. Tracce di virus sono state riscontrate su carrelli e cestini impiegati dalle utenze, tastiere per il pagamento bancomat e carte di credito, tasti delle bilance e dispositivi “salvatempo”. Dodici esercizi commerciali sono stati chiusi e sono state sequestrate oltre 2 tonnellate di prodotti alimentari risultati non adatti al consumo.

