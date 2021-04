Covid, quali sono le regioni che stanno vaccinando di più



Aumentano dosi e somministrazioni di vaccino anti covid in Italia: al momento nessuna regione è al di sotto dell’80% delle dosi consegnate ma l’obiettivo è arrivare tra le 450mila e 500mila vaccinazioni a fine aprile. “Questa campagna vaccinale deve dare lo slancio per ripartire, per un futuro dell’Italia che sia migliore” ha dichiarato oggi il commissario straordinario all’emergenza covid Francesco Figliuolo.

