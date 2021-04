Crisanti: “Aperture? Siamo governati da persone che non hanno strumenti conoscitivi giusti”



Andrea Crisanti, professore di microbiologia dell’Università di Padova, contro il governo Draghi: “Aperture? I numeri non giustificano queste mosse. Purtroppo siamo governati da persone che non hanno strumenti conoscitivi giusti e nel Cts le persone ragionevoli sono in minoranza. Non si vaccina con alti livelli di trasmissione perché si selezionano varianti resistenti al virus. È un azzardo biologico”.

Continua a leggere



Andrea Crisanti, professore di microbiologia dell’Università di Padova, contro il governo Draghi: “Aperture? I numeri non giustificano queste mosse. Purtroppo siamo governati da persone che non hanno strumenti conoscitivi giusti e nel Cts le persone ragionevoli sono in minoranza. Non si vaccina con alti livelli di trasmissione perché si selezionano varianti resistenti al virus. È un azzardo biologico”.

Continua a leggere

Continua a leggere